Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержала полиция в Дедовичах

14:52, 01 февраля 2019, ПАИ

Вечером 30 января в Дедовичах у дома по улице Октябрьской полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого ехал пьяный 31-летний местный житель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался наказанию за езду в нетрезвом виде.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.