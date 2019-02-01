Россиян задержали в Африке с девятью тоннами кокаина

21:06, 01 февраля 2019, ПАИ

В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Из подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА Новости.

На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Экипаж задержали, само судно остается в порту Прая.

В диппредставительстве отметили, что находятся на связи со следственными органами и с самими задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает агентство слова представителя миссии.

По данным агентства, судно под панамским флагом находилось на пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.