Россиян задержали в Африке с девятью тоннами кокаина
В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Из подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА Новости.
На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Экипаж задержали, само судно остается в порту Прая.
В диппредставительстве отметили, что находятся на связи со следственными органами и с самими задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает агентство слова представителя миссии.
По данным агентства, судно под панамским флагом находилось на пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.