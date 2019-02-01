Минфин смягчил механизм финансового оздоровления регионов

22:37, 01 февраля 2019, ПАИ

Минфин России разработал новый механизм оздоровления региональных финансов, пишет Коммерсант. «Речь идет о возможности продления исполнения бюджетной меры принуждения, связанной с нарушением субъектами Российской Федерации условий предоставления (расходования) из федерального бюджета межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов на срок более одного года»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее задолженность региона должна была погашаться за один календарный год. Теперь появилась возможность продлить срок возврата на 5 лет. «Но сам процесс возврата должен сопровождаться обязательствами региона, на основании которых и будет принято решение о рассрочке»,— заявили в Минфине.

Решение о продлении меры бюджетного принуждения на срок до 5 лет будет приниматься председателем правительства РФ.

Ранее Минфин говорил о сокращении госдолга регионов в 2018 году на 4,7%.

Напомним, по итогам 2017 года структура госдолга российских регионов заметно изменилась. Доля облигаций в долге выросла с 19% до 24%, а доля банковских кредитов, напротив, сократилась с 34% до 29%. Размер задолженности регионов по облигациям (549 млрд руб. на 1 января 2018 года) оказался рекордным с 2010 года.