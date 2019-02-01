Экспорт молочной продукции из России к 2024 году может вырасти почти в три раза

23:05, 01 февраля 2019, ПАИ

Экспорт молочной продукции из России к 2024 году может вырасти почти в три раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«По прогнозам Минсельхоза России, отечественная молочная отрасль имеет потенциал наращивания экспорта продукции к 2024 году в 2,7 раза. В стоимостном выражении объем поставок в ближайшие шесть лет может вырасти до $800 млн», - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, в 2018 году экспорт молочной продукции из России составил порядка $290 млн, отметили в Минсельхозе. Для эффективного наращивания экспорта молока необходимо расширять географию поставок и активно открывать новые рынки, считают в министерстве.

«При этом у российских производителей есть возможность воспользоваться значительным ростом мирового спроса, который прогнозируется в объеме до $10 млрд к 2027 году. Перспективными рынками сбыта являются Китай и страны Юго-Восточной Азии», - сообщили в Минсельхозе.