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Экономика

В России ожидается рост цен на автомобили до 12 %

Российские автодилеры прогнозируют рост цен на автомобили до 12 % по итогам 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», которое провело опрос экспертов отрасли.

По мнению экспертов, на рост цены повлияют увеличение НДС, а также регулярный рост цен в начале и в середине года, связанный с увеличением стоимости комплектующих.

Однако скорректировать обычную механику роста цен может замедление темпов рота продаж, а также новый пакет санкций США.

Также эксперты отметили, что автопроизводители, не имеющие сборочных конвейеров в России, будут больше других увеличивать стоимость.

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