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Спорт

Российский боксер Сергей Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу в поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, сообщает газета «Известия».

Бой, состоявший из 12 раундов, прошел в американском Фриско (штат Техас) 2 февраля. Россиянин выиграл его по очкам.

Таким образом, на счету 35-летнего Сергея Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения. Элейдер Альварес, которому 34 года, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В его активе также 24 победы (12 нокаутом).

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