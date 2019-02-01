Российский бензин признан одним из самых дешевых в Европе

09:19, 04 февраля 2019, ПАИ

Российский бензин признан одним из самых дешевых в Европе, сообщает РИА Новости. Исследование проведено на основе данных статистики по ценам на 95-й бензин на середину января 2019 года. Цена одного литра составляет 45 рублей. В этом рейтинге Россия уступила только Казахстану, где один литр стоит 30,9 рублей. Третье место заняла Белоруссия — 46,9 рублей.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно невысокие цены на топливо. Самый дорогой бензин продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.