В январе половину покупок россияне оплатили безналом
В январе доля безналичного расчета в России выросла до 50%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на одного из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском».
Эксперты считают, что переход на безналичный расчет снижает оборот нелегальных денег. Кроме того, самих денег для серых схем становится все меньше.
При этом по-прежнему остаются отрасли, в которых наличный расчет превалирует над безналичным. В первую очередь это розничная торговля, ресторанный бизнес и малое предпринимательство.