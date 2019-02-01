В январе половину покупок россияне оплатили безналом

09:18, 05 февраля 2019, ПАИ

В январе доля безналичного расчета в России выросла до 50%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на одного из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском».

Эксперты считают, что переход на безналичный расчет снижает оборот нелегальных денег. Кроме того, самих денег для серых схем становится все меньше.

При этом по-прежнему остаются отрасли, в которых наличный расчет превалирует над безналичным. В первую очередь это розничная торговля, ресторанный бизнес и малое предпринимательство.