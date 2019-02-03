250 жителей Бежаницкого района собрались на празднике «Хорошо спортивным быть»

11:12, 05 февраля 2019, ПАИ

3 февраля в поселке Бежаницы в Доме культуры в рамках акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» состоялся районный праздник «Хорошо спортивным быть», в котором приняли участие более 250 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Перед праздником детям и их родителям было предложено выполнить несколько испытаний ВФСК ГТО в тестовом режиме: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Затем состоялось выступление воспитанников МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества», среди которых были гимнасты, футболисты, хоккеисты, тяжелоатлеты и танцоры. Глава Бежаницкого района Сергей Михеев поздравил лучших спортсменов муниципалитета, тренеров, учителей физической культуры, которые одни из первых выполнили нормативы комплекса ГТО на золотой знак. Ветераны спорта рассказали о том, как раньше выполняли нормы ГТО. Юным спортсменам, занявшим призовые места в областных и районных соревнованиях, вручили грамоты. Также награды получили самые спортивные семьи Бежаницкого района, которые победили в состязаниях среди спортивных семей.