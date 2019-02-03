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Спорт

Финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги пройдёт в Пскове 8-9 февраля

8-9 февраля в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» состоится финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В этом году за право войти в двадцатку лучших школьников-баскетболистов борются 17 тыс. 996 команд из 69 регионов РФ, а также представители Монголии и Киргизии.

В чемпионате Псковской области в сезоне 2018-2019 годов принимали участие 105 команд, в финальных играх встретятся лучшие из них.

Начало мероприятия 8 февраля – в 11:00, 9 февраля – в 12:00. В первый день будут соревноваться девушки из Острова и Великих Лук, Локнянской средней общеобразовательной школы и лицея №21 Пскова, а также юноши из Острова и Себежа, Новосокольников и лицея №20 Пскова.

Во второй день пройдут матчи за 3 место и финалы среди юношей и девушек. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 19:00.

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