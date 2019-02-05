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Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»

Сегодня, 5 февраля, Александр Котов вновь избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» сроком на 5 лет, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 25-й конференции псковского регионального отделения партии.

Александр Котов

В бюллетень по избранию секретаря партии были внесены две кандидатуры: Александра Котова и секретаря Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Неофитова. За Александра Котова проголосовали 82 делегата, за Андрея Неофитова - 6.

Напомним, секретарь регионального отделения партии избирается тайным голосованием на альтернативной основе. 

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