Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»
Сегодня, 5 февраля, Александр Котов вновь избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» сроком на 5 лет, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 25-й конференции псковского регионального отделения партии.
В бюллетень по избранию секретаря партии были внесены две кандидатуры: Александра Котова и секретаря Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Неофитова. За Александра Котова проголосовали 82 делегата, за Андрея Неофитова - 6.
Напомним, секретарь регионального отделения партии избирается тайным голосованием на альтернативной основе.