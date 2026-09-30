Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Натальи Мельниковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Натальей Мельниковой, которая на первой сессии Законодательного Собрания региона вновь избрана сенатором РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поздравил с наделением полномочиями сенатора РФ. «Вы активно в эту работу включились. Уже многое сделано. Рассчитываю, что все те задачи и направления в интересах региона, которые мы на федеральном уровне решаем, отстаиваем, будут находиться в фокусе вашего постоянного внимания. Также нужно не забывать и наши муниципалитеты. Вы активно ездите, встречаетесь с населением. Люди знают вас, доверяют, обращаются со своими просьбами, поэтому этот формат работы также нужно сохранить», – обратил внимание глава региона.

Наталья Мельникова в свою очередь поблагодарила губернатора и депутатов регионального парламента за оказанное доверие. «Входить на второй срок для меня большая ответственность. Дел, которые требуют решений, по-прежнему много. Мы продолжим ими заниматься нашей слаженной командой. К нашим предложениям с уважением относятся и в Совете Федерации, и в министерствах. Я буду прилагать все необходимые усилия, чтобы Псковская область успешно развивалась и двигалась вперёд», – заметила сенатор.

В ходе первого срока полномочий в верхней палате Федерального Собрания Наталья Мельникова работала в составе комитета по социальной политике, отстаивая интересы региона в социальной сфере. Она рассказала о работе, которая велась по вопросам обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, организации летнего оздоровительного отдыха, решения жилищного вопроса для детей-сирот. Большое внимание, заметила сенатор, уделялось мерам поддержки участников СВО, оказанию комплексной реабилитации и психологической помощи, их трудоустройству, вовлечению в адаптивный спорт, а также помощи членам их семей. Наталья Мельникова также поделилась и планами по продолжению целенаправленной работы по разным социальным направлениям.

Участники рабочей встречи обсудили наиболее важные для региона вопросы и инициативы, требующие поддержки и содействия со стороны федерального центра. Речь зашла о расширении конструктивного взаимодействия региона с верхней палатой российского парламента, новых проектах и приоритетных для развития Псковской области направлениях работы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Натальи Мельниковой
30 сентября 2026

Анна Николаева назначена врип главы Палкинского округа
30 сентября 2026

Временно исполняющим полномочия главы Пскова назначен Станислав Стармолотов
29 сентября 2026

Новый созыв: как прошла первая сессия Законодательного Собрания Псковской области
29 сентября 2026

Елена Синёва: На первой сессии Заксобрания Псковской области чувствовалась преемственность
29 сентября 2026

Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за совместную работу
29 сентября 2026

Борис Елкин обратился к псковичам после избрания председателем Заксобрания VIII созыва
29 сентября 2026

Как устроено Заксобрание Псковской области – инфографика ПАИ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...