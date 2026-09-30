Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Натальи Мельниковой

16:53, 30 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Натальей Мельниковой, которая на первой сессии Законодательного Собрания региона вновь избрана сенатором РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников поздравил с наделением полномочиями сенатора РФ. «Вы активно в эту работу включились. Уже многое сделано. Рассчитываю, что все те задачи и направления в интересах региона, которые мы на федеральном уровне решаем, отстаиваем, будут находиться в фокусе вашего постоянного внимания. Также нужно не забывать и наши муниципалитеты. Вы активно ездите, встречаетесь с населением. Люди знают вас, доверяют, обращаются со своими просьбами, поэтому этот формат работы также нужно сохранить», – обратил внимание глава региона.

Наталья Мельникова в свою очередь поблагодарила губернатора и депутатов регионального парламента за оказанное доверие. «Входить на второй срок для меня большая ответственность. Дел, которые требуют решений, по-прежнему много. Мы продолжим ими заниматься нашей слаженной командой. К нашим предложениям с уважением относятся и в Совете Федерации, и в министерствах. Я буду прилагать все необходимые усилия, чтобы Псковская область успешно развивалась и двигалась вперёд», – заметила сенатор.

В ходе первого срока полномочий в верхней палате Федерального Собрания Наталья Мельникова работала в составе комитета по социальной политике, отстаивая интересы региона в социальной сфере. Она рассказала о работе, которая велась по вопросам обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, организации летнего оздоровительного отдыха, решения жилищного вопроса для детей-сирот. Большое внимание, заметила сенатор, уделялось мерам поддержки участников СВО, оказанию комплексной реабилитации и психологической помощи, их трудоустройству, вовлечению в адаптивный спорт, а также помощи членам их семей. Наталья Мельникова также поделилась и планами по продолжению целенаправленной работы по разным социальным направлениям.

Участники рабочей встречи обсудили наиболее важные для региона вопросы и инициативы, требующие поддержки и содействия со стороны федерального центра. Речь зашла о расширении конструктивного взаимодействия региона с верхней палатой российского парламента, новых проектах и приоритетных для развития Псковской области направлениях работы.