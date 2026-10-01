О поворотном моменте в мировой политике: главное из выступления Путина на «Валдае»

22:58, 01 октября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай». В центре внимания – ключевые вызовы современности: от формирования многополярного мира до риска неконтролируемого развития искусственного интеллекта. Глава государства обозначил позицию по ряду острых международных и технологических тем – главное в подборке.

О глобальных тенденциях

По словам Владимира Путина, мир подошёл к решающему поворотному моменту в развитии. Президент отметил, что тревожные тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас. Он подчеркнул необходимость избежать катастрофичных сценариев, при которых человечество может оказаться на грани выживания.

При этом, как заявил глава государства, выносить вердикт о неизбежном хаосе преждевременно. Путин указал, что внутренняя стабильность остаётся для любого государства приоритетом, однако ради её сохранения отдельные страны могут экспортировать нестабильность. По оценке президента, реальное влияние Запада в мире снижается и по мере ухода от западной гегемонии ситуация будет меняться, хотя на этом пути Россию и другие государства ждёт серьёзный риск.

О реформе ООН

Владимир Путин заявил, что фактическое управление ООН выглядит куда менее демократичным, чем это предполагалось изначально, и к работе организации есть существенные замечания. Россия, по словам президента, выступает за справедливую реформу ООН, но её реализация невозможна без консенсуса, который сейчас труднодостижим.

Глава государства пояснил, что трансформация ООН – это не только пересмотр состава Совета Безопасности, но и наполнение работы организации новым содержанием. Путин подчеркнул, что структура ООН должна в большей степени отражать многообразие мира, обеспечивая значимую роль для Азии, Африки и Латинской Америки. Президент также раскритиковал подход, при котором отдельные международные игроки руководствуются принципом «сила есть – ума не надо», отметив, что такая логика не ведёт к устойчивым решениям.

О конфликте с Украиной

Как отметил Владимир Путин, Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. По оценке главы государства, Украина управляется извне, а ведение войны «чужими руками» представляет собой угрозу, которую необходимо учитывать. Президент подчеркнул, что российские вооружённые силы и военная разведка должны чётко понимать, откуда исходят эти угрозы.

Озабоченность Москвы, по словам Путина, связана не столько с поставками вооружений Украине, сколько с вовлечением западных стран в боевые действия, в том числе в удары вглубь территории России. При этом российская сторона, как заявил президент, заинтересована в скорейшем прекращении украинского конфликта, причём исключительно путём переговоров.

О будущем и вопросах безопасности

Президент обратил внимание на то, что момент, когда изменить ситуацию уже будет невозможно, может наступить неожиданно и очень быстро. Касаясь темы ядерного оружия, Путин использовал образ: если ружьё висит на стене, оно рано или поздно выстрелит – эту опасность нужно учитывать и стараться не допустить реализации такого сценария.

По мнению главы государства, настало время всерьёз поднять вопрос о правилах вооружённого противостояния, поскольку конфликты, к сожалению, остаются частью международной реальности. Путин подчеркнул, что все страны несут ответственность за планету, но в первую очередь – за свой регион: «Наш дом – Евразия. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое».

Об искусственном интеллекте

Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что распространение ИИ может привести к обезличиванию общества и сведению его к общему знаменателю. По словам президента, развитие искусственного интеллекта несёт риск формирования цифрового тоталитаризма, который может оказаться столь же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные примеры тоталитарных режимов прошлого. В завершение этой темы Путин призвал не только верить в лучшее, но и активно работать над тем, чтобы это лучшее стало реальностью.

О России и Западе

Говоря об уроках истории, президент отметил, что слепое доверие к западным партнёрам и вера в «джентльменские соглашения» сыграли злую шутку с СССР: последние советские лидеры стремились понравиться Западу, тогда как западные страны преследовали собственные интересы в переформатировании мира.

Касаясь ситуации вокруг Калининграда, Путин заявил, что Россия никого не пытается запугать: заявления и письма МИД – это не инструмент давления, а ответ на попытки запугать саму Россию. Президент предупредил, что в случае прямого нападения на Россию в повестке «неизбежно и немедленно» окажется вопрос применения всех имеющихся у страны средств поражения. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии будет вынуждена дать ответ.

Путин также отметил, что Москва не заинтересована в развале Евросоюза: Россия не стремится к разрушению, её цель – строить и сотрудничать. Утверждения о возможной национализации европейских активов в России президент назвал «ложью» и «провокацией», напомнив при этом, что отдельные европейские страны, по его словам «нарушая все мыслимые и немыслимые правила», фактически изъяли активы российских компаний, в частности «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла».

Говоря о перспективах отношений с другими странами, Путин отметил заинтересованность России в выстраивании добрососедских связей с Японией: у обеих сторон есть пересекающиеся интересы в экономике, экологии и научных исследованиях. Наконец, президент заявил, что инициатором возведения нового «железного занавеса» выступает не Россия, а западное сообщество и любая подобная попытка изначально обречена на провал.