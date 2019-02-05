За незаконный сбыт наркотиков 23-летний пскович проведёт в колонии 4 года

15:09, 06 февраля 2019, ПАИ

За незаконный сбыт наркотиков суд приговорил 23-летнего жителя Пскова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в мае 2017 года злоумышленник в подъезде дома по Октябрьскому проспекту сбыл своему знакомому гашиш массой не менее 1,49 грамма. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий покупатель был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Представленных государственным обвинением доказательств оказалось достаточно для признания подсудимого виновным в сбыте наркотических средств.