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За незаконный сбыт наркотиков 23-летний пскович проведёт в колонии 4 года

За незаконный сбыт наркотиков суд приговорил 23-летнего жителя Пскова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре. 

Установлено, что в мае 2017 года злоумышленник в подъезде дома по Октябрьскому проспекту сбыл своему знакомому гашиш массой не менее 1,49 грамма. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий покупатель был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Представленных государственным обвинением доказательств оказалось достаточно для признания подсудимого виновным в сбыте наркотических средств.

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