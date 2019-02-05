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Злоумышленница из Новгородской области, похищавшая деньги у псковских пенсионеров, отправилась в колонию

Злоумышленница из Новгородской области, похищавшая деньги у псковских пенсионеров, получила срок в колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

56-летняя женщина совершила в Пскове пять преступлений. С января по март 2018 года злоумышленница совместно с подельницей, представляясь работниками пенсионного фонда, социальной службы, а также под предлогом съема жилья, совершали незаконные проникновения в квартиры пенсионеров. Одна мошенница отвлекала хозяев квартир, а вторая похищала деньги. Общий ущерб от преступных действий составил более 250 тысяч рублей.

Суд назначил ранее судимой новгородке наказание в виде 4 лет 4 месяцев 14 дней лишения свободы. Также, учитывая поведение подсудимой, устойчиво свидетельствующее о недостаточности воздействия на нее предыдущих наказаний и иных мер контроля, суд назначил ей дополнительное наказание, предусмотренное санкцией части 3 статьи 158 УК РФ - ограничение свободы на срок 1 год, которое подлежит отбыванию после освобождения из места лишения свободы.

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