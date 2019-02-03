Михаил Ведерников: Мы работаем над тем, чтобы сохранить ФК «Псков-747»

17:28, 06 февраля 2019, ПАИ

«Мы очень серьезно работаем над тем, чтобы клуб [ФК «Псков-747»] сохранился и у ребят была возможность заниматься в хороших условиях и участвовать во всех соревнованиях», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами Пскова и Великих Лук в рамках проекта «Диалог на равных», которая проходит сегодня, 6 февраля, в проектном офисе #Команды2018.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, студенты поинтересовались у главы региона, что он ждёт от футбольного клуба «Псков-747». «Ждём побед», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что 2018 год «был тяжелым», но, по его словам, все обязательства региональных властей выполнены и футбольные клубы «Псков-747» и «Луки-Энергия» будут достойно выступать и защищать честь Псковской области.