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Экономика

Путин заявил о готовности расширить предпринимательские свободы

Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капиталов, снижение эквайринга (платы за безналичный расчет) и поддержку стартапов. Об этом глава государства заявил на заседании XI форума «Деловой России», пишет газета «Известия».

Приводятся слова Путина о том, что меры поддержки уже приняты на федеральном уровне и сейчас необходимо распространить их на регионы. Эксперты считают это показателем возрастающего влияния бизнеса на ситуацию в экономике страны и необходимостью поощрения частной инициативы в этой связи «Продление амнистии капиталов и налоговые каникулы для иностранных компаний «под условие» говорят о желании государства возвращать предпринимателей-эмигрантов и привлекать иностранных участников в нашу деловую среду», — сказал сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Гранель» Андрей Назаров.

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