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Экономика

Порядка 50 стартапов для экспорта создадут в Псковской области к 2025 году

Порядка 50 стартапов, рассчитанных на экспортную деятельность, создадут к 2025 году в Псковской области представители малого и среднего предпринимательства (МСП). Это почти в пять раз выше, чем число региональных стартапов-экспортеров, планируемых к запуску в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на директора Фонда гарантий и развития предпринимательства (ФГРП) Псковской области Анастасию Иванову.

С 2019 года фонд приступил к работе с населением, помогая представителям МСП создавать новые проекты, ориентированные на экспортные поставки. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Региональные экспортные программы», который входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

«В 2019 году появится около десяти новых субъектов МСП, которые выведены на экспорт с нуля, а к 2025 году этот показатель вырастет почти в пять раз - до 48 субъектов МСП. Эти субъекты выйдут на внешние рынки из Псковской области, будут заниматься внешнеэкономической деятельностью. Этого удастся достичь за счет реализации всех мер поддержки, которые проводит наш центр», - рассказала Анастасия Иванова.

Для появления новых экспортеров, организация задействует «все инструменты по поддержке бизнеса». По словам Ивановой, фонд реализует ряд образовательных программ совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Корпорацией МСП. В частности, в Псковской области действует школа экспорта РЭЦ, в которой предприниматели узнают о тонкостях таможенного законодательства, учатся заключать экспортные контракты на выгодных для себя условиях, постигают основы маркетинга.

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