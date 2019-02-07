Около 2 тысяч псковичей обучат ведению бизнеса

09:59, 07 февраля 2019, ПАИ

Около 2 тысяч жителей Псковской области пройдут в 2019 году специализированные обучающие программы по открытию и ведению бизнеса. Эта практика будет реализована впервые и позволит увеличить в регионе число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает ТАСС со ссылкой на директора Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасию Иванову.

По ее словам, фонд будет проводить работу с населением в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит в национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Начинающие предприниматели в Псковской области получат индивидуальные консультации о том, как открыть свое дело, их научат тонкостям налогового законодательства. Кроме того, бизнесмены смогут получить кредит с пониженной ставкой на открытие бизнеса. Работа с населением будет вестись в каждом районе Псковской области, на базе существующих информационно-консультационных центров (ИКЦ).

«Порядка 2 тысяч физических лиц мы за 2019 год охватим нашими мероприятиями в рамках популяризации предпринимательства. Мы работали преимущественно с действующими предпринимателями, а с этого года в рамках национального проекта мы впервые начинаем масштабно работать с большим количеством физических лиц. И наши образовательные программы будут направлены для молодежи, для мам, для людей предпенсионного возраста, для военных, то есть для тех категорий населения, которые потенциально могут быть предпринимателями. В современных экономических условиях это позволит всем этим группам, слоям населения, пойти в свой бизнес», - сказала Анастасия Иванова.

Она добавила, что в 2019 году в Псковской области появится около 36 субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных с нуля. «Количество вновь созданных субъектов с нуля, их в 2019 году будет 36 штук. Это достаточно большая цифра, потому что открытие нового предпринимателя, оно требует годовой работы. Сначала нужно объяснить, что такое бизнес, человек должен придумать бизнес-идею, проработать ее, для этого у нас есть все программы обучения», - пояснила Анастасия Иванова.