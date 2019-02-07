Двигатель от трактора украл житель Порховского района

10:14, 07 февраля 2019, ПАИ

4 февраля из сарая у дома в деревне Малитино Порховского района совершена кража пускового двигателя от трактора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в преступлении подозревается не работающий местный 34-летний житель. Он дал признательные показания. В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ночью 5 февраля в Куньинском районе из сарая возле дома в деревне Клинцево похищены тачка и металлические изделия. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 19-летний безработный житель поселка Кунья.Похищенное изъято. Ведется проверка.

5 февраля в поселке Ямм Гдовского района из дома по улице Исполкомовской совершена кража одежды, обуви, рюкзака и других вещей. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый житель Гдовского района. Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.