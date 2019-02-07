Почти на 12% увеличилась среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области

10:52, 07 февраля 2019, ПАИ

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по Псковской области за январь-ноябрь 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11,7% и составила 26 тысяч 181 рубль. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата выросла на 8,6%. Об этом сообщила руководитель территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции, посвященной подведению основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2018 год, сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валентины Валиуллиной, среднедушевые денежные доходы населения в январе-ноябре 2018 года в Псковской области, по предварительным данным, составили 22 тысячи 316 рублей в месяц, что больше, чем в январе-ноябре 2017 года на 1,2%. В то же время, в реальном выражении с учетом индекса потребительских цен, среднедушевые доходы снизились на 1,7%.

Она отметила, что наиболее высокий размер оплаты труда зафиксирован в финансовой и страховой деятельности — 45,6 тысяч рублей, соцстраховании, госуправлении и обеспечении военной безопасности — 34,8 тысяч рублей, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 30,8 тысяч рублей, добычи полезных ископаемых — 30,4 тысяч рублей, транспортировки и хранения — 28,8 тысяч рублей.

Наиболее низкая зарплата зафиксирована в сельском, лесном хозяйстве, в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства — 18,8 тысяч рублей, образования — 21,8 тысяч рублей, оптовой и розничной торговли, ремонта авто и мотоциклов — 23,8 тысяч рублей, в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 24,2 тысяч рублей, в строительстве - 24,7 тысяч рублей.