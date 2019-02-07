Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения

11:34, 07 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по производству скота и птицы на убой в живом весе на душу населения. Об этом сообщила руководитель Территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По производству молока регион занимает 3-е место на Северо-Западе, яиц – 6-е.

Валентина Валиуллина рассказала, что в Псковской области производство продукции сельского хозяйства относительно 2017 года увеличилось на 10,6 %, что было обусловлено ростом производства товаров животноводства (на 11,7 %) и растениеводства (на 5,5 %).

В 2018 году в хозяйствах всех категорий произведено 273,7 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 198,7 тысяч тонн молока, 84,2 млн яиц.