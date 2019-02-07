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Экономика

Оборот розничной торговли вырос вырос в Псковской области в 2018 году

В 2018 году в Псковской области оборот розничной торговли вырос по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 2,5% (по России - на 2,6%). Об этом сообщила руководитель Территориального органа Федерального службы государственной статистики по региону Валентина Валиуллина на пресс-конференции 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В расчете на душу населения оборот розничной торговли в 2018 году увеличился и составил 176,2 тыс. рублей (2017 год - 166,7 тыс. рублей).

Валентина Валиуллина уточнила, что в 2018 году розничные торговые сети формировали 45,4% общего объема оборота розничной торговли (в 2017 - 38,9%).

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей за год несколько снизился и составил 55,2% (2017 - 56.1%).

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