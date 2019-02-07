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«Все сообщения поступали из-за рубежа»: прокурор Псковской области - о массовом «минировании» зданий в регионе

Все сообщения о якобы минировании объектов социальной инфраструктуры в Псковской области 30 января поступали из-за рубежа. И это делалось, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, заявил сегодня, 7 февраля, на встрече с редакторами псковских СМИ прокурор региона Сергей Белов.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, прокурору задали вопрос о том, почему официальные лица и правоохранительные органы в тот день долго хранили молчание и не давали развернутых комментариев, что лишь усиливало слухи и панику. «Может быть вы правы с точки зрения своевременности комментариев, — ответил Сергей Белов. — Но у нас есть комиссия по противодействию терроризму, она сразу собралась, ей надо было оценить информацию. Эвакуация школ была признана неправильной, потому что те лица, которые рассылали эти обращения, таким образом отчасти достигли цели. Что касается комментариев, мы учтем это. Возможно, нужно было прокомментировать ситуацию. Но у нас есть специализированный орган».

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