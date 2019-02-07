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Экономика

Программа льготного кредитования малого бизнеса по ставке 8,5% заработает в конце февраля

Программа Минэкономразвития, которая предусматривает льготное кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) по ставке не выше 8,5%, заработает в конце февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства МЭР Милену Арсланову.

«Для участия в программе заявки подал 81 банк. В настоящее время проводится их оценка. Не позднее 20 февраля комиссия по вопросам предоставления субсидий должна утвердить перечень уполномоченных банков, после чего он будет опубликован на официальном интернет-портале министерства. Программа начнет действовать после утверждения перечня банков», - сказала она.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5 % (от 7,75 до 8,5%).

Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств.

На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет.

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