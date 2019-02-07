За въезд в Псковскую область с ребенком без документов оштрафовали россиянина

10:54, 08 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку пересечения российско-белорусской государственной границы в нарушение установленных правил.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в населенном пункте Лобок Невельского района, при въезде в страну пограничники выявили россиянина, следовавшего вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Мужчина в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявил копию паспорта, а на ребенка у него вообще не было при себе документов. За нарушение правил пересечения государственной границы отец ребенка привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает, что согласно требованиям Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетние граждане, как правило, выезжают из страны совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей при наличии действительных документов на право пересечения государственной границы. При этом согласия второго родителя, усыновителя, опекуна или попечителя на выезд не требуется.

Нотариально оформленное согласие на выезд необходимо при выезде за границу несовершеннолетнего самостоятельно или в сопровождении прочих взрослых, например, с дальними родственниками или в составе организованной группы, следующей на соревнования, экскурсии и под руководством сопровождающего лица. При прохождении пограничного контроля ребенок должен иметь при себе данное согласие и предъявить его вместе с заграничным паспортом.

«Если один из родителей, опекунов или попечителей заявил о своем несогласии на выезд ребенка из Российской Федерации, то на основании статьи 2 правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 мая 2003 года N 273, подается соответствующее заявление в территориальный орган внутренних дел по месту жительства (пребывания), либо в орган пограничной службы, либо в дипломатическое представительство (консульское учреждение) Российской Федерации. В данном случае вопрос о дальнейшей возможности выезда несовершеннолетнего гражданина решается в судебном порядке», - пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.