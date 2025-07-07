Сбежавший из больницы пскович найден мёртвым

11:08, 07 июля 2025, ПАИ

Сбежавший из больницы 72-летний пскович Виктор Ермолаев найден мёртвым, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Мужчина ушёл из больницы 23 июня, в тот же день несколько человек видели, как он голосовал у дороги.

Спустя две недели мужчину нашли. «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», – сообщили в отряде.