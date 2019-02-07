Отец и сын могут отправиться в тюрьму за кражу топлива с порховской фермы

14:31, 08 февраля 2019, ПАИ

В Порховском районе отец и сын предстанут перед судом за кражу топлива по предварительному сговору, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 25 декабря 2018 года отец предложил своему совершеннолетнему сыну украсть топливо с территории фермы, расположенной в селе Павы. В ночь с 25 на 26 декабря они проникли на территорию фермерского хозяйства, тайно слили из бензобаков тракторов дизельное топливо и скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.