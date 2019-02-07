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Экономика

Рослесхоз в 2018 году уточнил границы для 150 млн га площадей леса в России

Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) в 2018 году уточнило границы для 150 млн га леса в РФ. В дальнейшем они будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщил ТАСС в пятницу руководитель «Рослесинфорга» (подведомственное Рослесхозу) Игорь Мураев.

«По прошлому году мы сделали [уточнение для] 150 млн га, то есть более 270 лесничеств - это сделанные объемы. Сейчас по этим границам будут изданы приказы Рослесхозом об установлении границ, и потом эти границы будут внесены в единый государственный реестр», - сказал он, отметив, что в 2019 году в реестр планируется внести границы еще для 160 млн гектаров леса.

Мураев добавил, что внесение границ в реестр позволит избежать самозахвата лесного фонда. По его словам, подобная практика была ранее, когда «люди вставали на кадастр, оформляли в собственность, а потом выяснялось, что это земли лесного фонда». Таким образом Рослесхоз проводит инвентаризацию земель, занятых лесом.

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