Российские хоккеисты обыграли чехов на шведском этапе Евротура
Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче заключительного тура шведского этапа Евротура. Как сообщает «Интерфакс», поединок, прошедший в Стокгольме, завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.
Шайбы забросили Андрей Кузьменко и Александр Кадейкин. У соперников отличился Томаш Зогорна.
Ранее национальная команда России в серии буллитов победила Финляндию в вынесенном в Ярославль матче со счетом 3:2. Накануне россияне проиграли Швеции - 2:4.
Сборная России продолжает лидировать в общем зачете Еврохоккейтура.