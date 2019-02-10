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Спорт

Российские хоккеисты обыграли чехов на шведском этапе Евротура

Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче заключительного тура шведского этапа Евротура. Как сообщает «Интерфакс», поединок, прошедший в Стокгольме, завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.

Шайбы забросили Андрей Кузьменко и Александр Кадейкин. У соперников отличился Томаш Зогорна.

Ранее национальная команда России в серии буллитов победила Финляндию в вынесенном в Ярославль матче со счетом 3:2. Накануне россияне проиграли Швеции - 2:4.

Сборная России продолжает лидировать в общем зачете Еврохоккейтура.

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