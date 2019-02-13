Минпромторг предложил продавать алкоголь в 10 метрах от соцобъектов

09:31, 13 февраля 2019, ПАИ

Магазины с алкоголем предлагается располагать не ближе 10-50 метров от школ, больниц и других социальных объектов. Соответствующий «радиус трезвости» рекомендует принять Минпромторг, пишет газета «Известия».

Регионы не смогут устанавливать ограничения вне предложенных рамок. В настоящее время местные власти самостоятельно определяют подобные границы. В ряде муниципалитетов размеры прилегающих территорий составляют 300 м и более. В министерстве надеются, что мера позволит избежать близкого расположения социального объекта с точкой продажи алкоголя.

В общественной ассоциации «Здоровые регионы» предлагают увеличить предложенное расстояние, а в Минздраве опасаются, что изменения приведут к росту мест продажи спиртного.