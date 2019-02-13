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Спорт

Приём заявок на «Неделю здоровья» открыт в Пскове

11 февраля в Пскове стартовал приём заявок на спортивное мероприятие «Неделя здоровья», которое проводит Псковский городской молодёжный центр. Спортивные состязания пройдут с 18 по 22 марта, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Мероприятие направлено на привлечение спортивной молодёжи города и пройдет уже в пятый раз. Соревнования пройдут в семи категориях: волейбол, фитнес-тест, витамин-челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

18 марта участников ждёт волейбол, 19 марта - фитнес-тест, который включает в себя скалодром, джаст-денс, батуты, головоломки и квесты, 20 марта - витамин-челлендж и стрельба из лука, 21 марта - плавание, а 22 марта - боулинг и армреслинг.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо собрать команду из шести человек, в состав которой будет входить не меньше двух девушек. Участникам необходимо приходить в спортивной форме, дополнительные очки начисляют за единый стиль команды. Необходимо представить своё название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. Участниками могут стать любые желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Подать заявку на участие можно по ссылке. Справки по телефону: 56-44-44.

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