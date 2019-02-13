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Экономика

Порхович вернул налоговой инспекции 350 тысяч рублей

В Порховском районе должник оплатил задолженность перед налоговой инспекцией, чтобы не переплачивать исполнительский сбор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него задолженности в пользу ИФНС России № 3 по Псковской области в размере 350 тысяч рублей. На следующий день порхович позвонил судебному приставу-исполнителю и сообщил, что он следил по банку данных исполнительных производств за тем, когда станет должником. После данного звонка на электронный адрес должника были направлены реквизиты для оплаты задолженности. Основной мотивацией для оплаты стало нежелание получить исполнительский сбор - почти 24,5 тысячи рублей. После перечисления денежных средств взыскателю, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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