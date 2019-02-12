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Пропавшего в январе жителя Псковского района ищут полицейские

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение 31-летнего Дениса Руденко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 5 января он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Разыскиваемому на вид 35 лет, ростом 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные.  Волосы волнистые, темно-русого цвета, собраны в хвост.

Особые приметы: шрамы на животе. Был одет в синие джинсы, темную куртку, полуботинки, шапку вязаную темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112) 676-872, 676-851, 676-874, 676-844.

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