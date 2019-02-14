Псковские производители пищевой продукции представлены на международной выставке «Продэкспо»

00:09, 14 февраля 2019, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в 26-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». Крупнейший пищевой форум проходит с 11 по 15 февраля в Москве. Псковский регион представлен коллективным стендом регионального Центра поддержки экспорта, а также индивидуальными стендами ряда производителей пищевой продукции области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

13 февраля выставку «Продэкспо» посетили заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Они пообщались с представителями 6 компаний, представленных на коллективном стенде региона, куда были включены производители, работающие исключительно на местном сырье.

Это ООО «Велрыбпром» (специализируется на производстве рыбных консервов), фабрика мороженого (выпускает продукцию под маркой «Славестино»), ООО «Красный город» (изготавливает хлебобулочные изделия, натуральные соки и морсы, сухофрукты и клюкву в сахаре), компания «Водаком» (осуществляет добычу артезианской питьевой воды и производит безалкогольные напитки), ООО «Столбушинский продукт» (выпускает натуральные, экологически чистые продукты питания по старинным русским рецептам), «ТД Форест» (занимается переработкой орехов, сухофруктов, производит цукаты из клюквы, ревеня и тыквы).

Участниками выставки от Псковской области также стали производитель молочной продукции ООО «Чудское озеро», садоводческий кооператив «Кипрей» с псковским чаем и КФХ Мариничев Д. Ю. с эко-овощами на коллективном стенде сертифицированных эко-производителей марки «Чистые росы».

Отдельное внимание вице-губернатор уделила одному из крупнейших стендов «Продэкспо» — выставочному комплексу группы компаний «Кабош», на котором представлен широкий ассортимент 100% натуральных сыров терпеливого созревания из молока собственного производства. В продуктовой линейке холдинга более 20 традиционных сортов этого продукта, некоторые из которых выдерживаются до 36 месяцев.

«Продэкспо — это площадка высокого уровня, объединяющая российских и зарубежных производителей пищевых продуктов, которая может сравниться с международной «Зеленой неделей» в Берлине. Присутствие Псковской области на этой выставке — это в первую очередь продвижение на российском рынке местных производителей, а также отличная возможность провести деловые встречи с коллегами, обменяться опытом, изучить лучшие практики других регионов и заключить соглашения с потенциальными инвесторами и крупными торговыми сетями», — сказала по итогам осмотра экспозиции Нинель Салагаева и отметила высокий интерес к псковским стендам, возле которых всегда было оживленно.

Добавим, что в рамках 26-й Международной выставки «Продэкспо» состоялся ежегодный круглый стол «Российское гостеприимство», где были презентованы образцы псковской продукции координатору проекта «Гастрономическая карта России».

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. Продвигая на отечественный рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей.