Великолучанину вручили благодарность комитета Госдумы по обороне

17:09, 14 февраля 2019, ПАИ

Великолучанин, полковник в отставке Юрий Богданов получил благодарность комитета Государственной думы по обороне «за большой личный вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных Сил РФ и патриотическое воспитание молодежи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Награду великолучанину вручила помощник парламентария Лиана Кулаченкова. Юрий Богданов 28 лет своей жизни он отдал служению Родине, трижды направлялся в «горячие точки». Награжден медалями «За безупречную службу», юбилейными медалями «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», «Вооруженных Силах СССР», «За воинскую доблесть», «Победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», за мужество и отвагу в разные годы награжден двумя орденами «Красной Звезды».

В настоящее время Юрий Богданов продолжает активную общественную деятельность в Совете ветеранов Вооруженных Сил Великие Луки, где ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.