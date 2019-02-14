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Общество

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова получил предостережение от псковского УФАС

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова получил предостережение от псковского УФАС России за заявление на совещании.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе антимонопольной службы, чиновник рассказал о намерении ограничить конкуренцию при проведении 39-х Международных Ганзейских дней.

«Псковское УФАС России предостерегает от совершения планируемых действий, если при этом будут созданы преимущества хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в законном порядке не менее 3 лет назад и ограничена, либо устранена конкуренция среди других участников рынка с основным видом деятельности «услуги общественного питания». Такое поведение может привести к нарушению части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», - отметили в псковском УФАС.

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