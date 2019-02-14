Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова получил предостережение от псковского УФАС
Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова получил предостережение от псковского УФАС России за заявление на совещании.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе антимонопольной службы, чиновник рассказал о намерении ограничить конкуренцию при проведении 39-х Международных Ганзейских дней.
«Псковское УФАС России предостерегает от совершения планируемых действий, если при этом будут созданы преимущества хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в законном порядке не менее 3 лет назад и ограничена, либо устранена конкуренция среди других участников рынка с основным видом деятельности «услуги общественного питания». Такое поведение может привести к нарушению части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», - отметили в псковском УФАС.