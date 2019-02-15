«Псков-747» встретится со студенческим клубом ГУТИД в Петербурге 18 февраля
18 февраля «Псков-747» оправится в Санкт-Петербург, где примет участие в XX Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе.
Соперником «Псков-747» станет студенческий клуб ГУТИД, футболисты которого имеют опыт выступления в премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги.
Начало игры - в 14:15.