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Спорт

«Псков-747» встретится со студенческим клубом ГУТИД в Петербурге 18 февраля

18 февраля «Псков-747» оправится в Санкт-Петербург, где примет участие в XX Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском футбольном клубе. 

Соперником «Псков-747» станет студенческий клуб ГУТИД, футболисты которого имеют опыт выступления в премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги.

Начало игры - в 14:15. 

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