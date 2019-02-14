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Экономика

Псковская область приобрела нового партнера в работе по модернизации инфраструктуры

АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» окажет содействие в привлечении внебюджетных средств в проекты по обновлению и модернизации социальной инфраструктуры Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующие договоренности легли в основу соглашения о сотрудничестве, которое на Российской инвестиционном форуме заключили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев.

«В Северо-Западном федеральном округе мы работаем давно. У нас есть перечень реализованных проектов, наибольший опыт накоплен в сфере здравоохранения, и мы бы хотели тиражировать его в Псковской области», — отметил Илья Ковалев. Компания предлагает региону принять участие в проекте «Новая скорая и неотложная помощь», который позволит одномоментно обновить автопарк Скорой помощи и передать транспортную функцию профильному оператору.

«Для нашего региона, учитывая ограничения по бюджету, привлечение внебюджетных средств на такие жизненно важные сферы, как медицина, — это дополнительная возможность повысить качество оказываемых услуг», — отметил Михаил Ведерников.

Отметим, что АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» создано в 2014 году в целях модернизации социальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации, содействия в привлечении инвестиций в социальную сферу, выполнения приоритетов, содержащихся в «майских» указах президента Российской Федерации. Основными задачами Агентства являются разработка проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования в социальную сферу субъектов Российской Федерации на принципах государственно-частногопартнерства и импортозамещения в социальной сфере.

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