62% российского парка легковых автомобилей занимают иномарки

15:29, 16 февраля 2019, ПАИ

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось чуть более 43,5 млн легковых автомобилей. 27 млн или 62% из них – иномарки, сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Самыми распространенными иномарками являются машины из Японии – 22% или 9,8 млн единиц. Корейских машин в России 4,9 млн, немецких - 4,5 млн. Это около 10%. На американские автомобили приходится 7,5% отечественного автопарка, на французские – 5,3%.

Лидируют в России машины отечественных марок. По состоянию на 1 января 2019 года их доля составила 38%, что соответствует примерно 16,5 млн единиц.