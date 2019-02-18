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Происшествия

Жилой дом и хлев сгорели в Плюсском районе из-за неисправного дымохода

17 февраля в 3:53 в Плюсском районе в деревне Утичье сгорели жилой дом и хлев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стала неисправность дымохода печи. Спасен соседний жилой дом.

16 февраля в 6:08 в Печорах на улице Торфяной в жилом доме огонь повредил подвал и стену в комнате. Причина возгорания - неисправность печного отопления.

В этот же день в 15:22 в Пушкинских Горах на улице Звездной из-за неисправности отопительного котла в жилом доме обгорела кровля, строение было закопчено изнутри. Спасены 2 человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, а также два дома и 3 хозпостройки.

В 16:10 в Печорском районе в СНТ «Юрьевские Горы» сгорел сарай. Предположительная причина пожара - поджог.

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