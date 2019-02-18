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Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области ликвидировало подпольную лабораторию по производству наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Установлено, что не работающий, ранее судимый житель Санкт-Петербурга организовал поставку необходимых реактивов и оборудования. Он арендовал жилой дом в одном из районов Псковской области, где и занимался незаконным изготовлением мефедрона. Этот наркотик он сбывал в особо крупных размерах оптовыми партиями посредством тайников-закладок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При проведении обысков сотрудники полиции изъяли свыше одного килограмма мефедрона, что эквивалентно более 4 тысячам разовых доз, а также свыше 100 килограммов различных химических составляющих и лабораторное оборудование.

Отметим, что санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

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