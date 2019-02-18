Спиртное украл мужчина из магазина на улице Гражданской в Великих Луках

11:22, 18 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного из торгового зала магазина на улице Гражданской, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Информация о том, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 17 февраля около 20:00. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего похитителя.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.