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Спиртное украл мужчина из магазина на улице Гражданской в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного из торгового зала магазина на улице Гражданской, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Информация о том, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 17 февраля около 20:00. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего похитителя.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.

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