0
17:24
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
15:49
Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование
15:26
Михаил Сутягинский: Псковские предприниматели смогут оказывать ГК «Титан» услуги на 2 миллиарда в год
14:35
Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов
21:42
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
19:30
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
17:22
Губернатор Псковской области заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве
Еще новости
Экономика

Крупную партию неизвестного сыра задержали пограничники в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали партию сырной продукции при попытке ее незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел в районе населенного пункта Лобок. Пограничники остановили для проверки малотоннажный грузовой автомобиль марки «Хино» под управлением 53-летнего гражданина России. В грузовом отсеке транспортного средства стражи границы обнаружили более 3 тонн сыра неизвестного производства.

При перевозке груза не были обеспечены должные условия для его безопасной транспортировки и хранения, а также отсутствовали необходимые товарно-сопроводительные накладные и ветеринарный сертификат.

По предварительной оценке, ориентировочная стоимость выявленной партии сыра составила порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Задержанный автомобиль и груз переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
18 февраля 2019
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование
18 февраля 2019
Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование
Михаил Сутягинский: Псковские предприниматели смогут оказывать ГК «Титан» услуги на 2 миллиарда в год
18 февраля 2019
Михаил Сутягинский: Псковские предприниматели смогут оказывать ГК «Титан» услуги на 2 миллиарда в год
Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов
15 февраля 2019
Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
14 февраля 2019
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
14 февраля 2019
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
Губернатор Псковской области заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве
14 февраля 2019
Губернатор Псковской области заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве 4
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
14 февраля 2019
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области

Идет загрузка...