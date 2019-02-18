Крупную партию неизвестного сыра задержали пограничники в Невельском районе

15:41, 18 февраля 2019, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали партию сырной продукции при попытке ее незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Лобок. Пограничники остановили для проверки малотоннажный грузовой автомобиль марки «Хино» под управлением 53-летнего гражданина России. В грузовом отсеке транспортного средства стражи границы обнаружили более 3 тонн сыра неизвестного производства.

При перевозке груза не были обеспечены должные условия для его безопасной транспортировки и хранения, а также отсутствовали необходимые товарно-сопроводительные накладные и ветеринарный сертификат.

По предварительной оценке, ориентировочная стоимость выявленной партии сыра составила порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Задержанный автомобиль и груз переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения.