Укравшего из магазина две бутылки коньяка установили великолукские полицейские

17:53, 18 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники великолукской полиции нашли похитителя коньяка из магазина на Октябрьском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 февраля около 16:00 мужчина украл с прилавка магазина две бутылки коньяка и попытался скрыться. По «горячим следам» его задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Быстро установить личность незнакомца помогли записи с камер видеонаблюдения, пояснили в УМВД. В грабеже подозревается безработный, судимый 18-летний великолучанин. Он уже дал признательные показания.

29-летняя безработная великолучанка обвиняется в краже банковской карты из квартиры 33-летней жительницы дома на улице Дружбы 16 февраля. Позднее с карты сняли 7500 рублей. Как стало известно, злоумышленница побывала в гостях у потерпевшей.

А в декабре 2018 года из торгового зала магазина на улице Вокзальной в Великих Луках была совершена кража спортивных брюк, футболки и кроссовок. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается безработный, судимый 18-летний житель города Острова. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность этого молодого человека к другим подобным преступлениям.