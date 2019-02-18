Возбуждено уголовное дело по факту хищения 300 тысяч в плюсском предприятии «Сервис»

09:05, 19 февраля 2019, ПАИ

В Плюсском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в муниципальном унитарном предприятии «Сервис», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что бывший исполняющий обязанности директора предприятия издал приказ, которым обязал кассиров предприятии передавать ему под отчет имеющиеся наличные. Полученные деньге в сумме более 300 тыс. рублей мужчина не вернул, документы о совершении хозяйственных операций в интересах предприятия не представил.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, растрата с использованием своего служебного положения). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.