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Экономика

В Минпромторге назвали варианты развития малоформатной торговли в России

Стандарты по размещению ларьков, автолавок, фудтраков станут прерогативой субъектов федерации и местных властей, пишет газета «Известия».

Минпромторг исходит из того, что предпринимателям нужно гарантировать предоставление цивилизованных торговых мест — неважно, каким образом это будет сделано. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, все предложенные изменения сводятся к тому, чтобы обеспечить стабильность работы малого и среднего бизнеса.

«Например, местные власти принимают решение о сносе или переносе нестационарного торгового объекта. Мы считаем, что нужно гарантировать предпринимателю, что ему предоставят место — неважно где. От субъекта и местных властей зависит, как строится структура торговли в регионе, какие должны быть в районе, муниципалитете единые стандарты по ларькам, автолавкам, фудтракам», — сказал Денис Мантуров.

По его словам, с учетом ожидаемых дополнительных инвестиций в размере 220 млрд рублей в ближайшие три года после принятия законодательных поправок, включая инфраструктуру, строительство самих нестационарных объектов, будет обеспечено больше 250 тыс. новых рабочих мест. Министр пообещал, что возвращения хаотичной торговли, как это было в 1990-е годы, не случится.

«Никакого возврата к 1990-м годам и не предполагалось, тем более мы уже давно забыли, что у метро хаотично стояли ларьки. Все будет цивилизованно», — заверил Денис Мантуров.

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