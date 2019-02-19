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Экономика

Порядка 35 млн рублей составит экономия после установки в Пскове энергоэффективных светильников

Порядка 35 млн рублей составит экономия бюджетных средств Пскова в результате пилотного проекта по внедрению энергоэффективных технологий, который «Ростелеком» реализует на территории Псковской области. Как сообщил Псковскому агентству информации глава администрации Пскова Александр Братчиков, контракт рассчитан на 6 лет, по истечении этого срока экономия от расхода электроэнергии будет полностью идти в муниципальный бюджет.

Глава администрации Пскова напомнил, что контракт по энергоэффективности уже реализуется, уличное освещение по всему городу заменяется на «умное»: теперь будет вестись цифровое управление, при котором лампочки фонарей включаются тогда, когда это необходимо. «Дополнительно это позволит сэкономить бюджетные средства, не менее 10 процентов  от тех, которые сейчас платим», - отметил Александр Братчиков.  

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума-2019, который проходил в Сочи.

Документ предполагает взаимодействие администрации области и компании по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». Концепция программы направлена на улучшение городской среды, повышение экономической эффективности городских сервисов и удобства населения региона с помощью современных технологических решений.

В рамках нового соглашения, подписанного на форуме, в Пскове будет установлено 11 тысяч новых светильников.

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