Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»

09:51, 14 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония состоялась сегодня, 14 февраля, в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума-2019.

Документ предполагает взаимодействие администрации области и компании по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». Концепция программы направлена на улучшение городской среды, повышение экономической эффективности городских сервисов и удобства населения региона с помощью современных технологических решений.

Отмечается, что «Умный регион» — это целостная экосистема — от дома, улицы до города и региона, — в которой удобно и комфортно жителям, и которой легко управлять муниципалитетам. В домах действуют «умные» датчики и счетчики, домофоны и системы видеонаблюдения, на улицах установлены «умные» остановки и действуют паркоматы, транспортное движение регулируют «умные» светофоры. Цифровые технологии задействованы во всех сферах жизнедеятельности. Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами.

Отметим, что крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком» — один из партнеров Псковской области по развитию услуг связи. В рамках сотрудничества в регионе уже реализован проект по устранению «цифрового неравенства», благодаря которому Псковская область стала первым субъектом в зоне действия ПАО «Ростелеком», где все города и села с населением от 250 до 500 человек подключены к сети Интернет.