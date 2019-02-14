0
12:46
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
12:00
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:11
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
11:00
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
10:22
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
10:09
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке
09:51
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
Еще новости
Общество

Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония состоялась сегодня, 14 февраля, в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума-2019.

Документ предполагает взаимодействие администрации области и компании по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». Концепция программы направлена на улучшение городской среды, повышение экономической эффективности городских сервисов и удобства населения региона с помощью современных технологических решений.

Отмечается, что «Умный регион» — это целостная экосистема — от дома, улицы до города и региона, — в которой удобно и комфортно жителям, и которой легко управлять муниципалитетам. В домах действуют «умные» датчики и счетчики, домофоны и системы видеонаблюдения, на улицах установлены «умные» остановки и действуют паркоматы, транспортное движение регулируют «умные» светофоры. Цифровые технологии задействованы во всех сферах жизнедеятельности. Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами.

Отметим, что крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком» — один из партнеров Псковской области по развитию услуг связи. В рамках сотрудничества в регионе уже реализован проект по устранению «цифрового неравенства», благодаря которому Псковская область стала первым субъектом в зоне действия ПАО «Ростелеком», где все города и села с населением от 250 до 500 человек подключены к сети Интернет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
14 февраля 2019
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2019
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
14 февраля 2019
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова 7
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
14 февраля 2019
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
14 февраля 2019
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке
14 февраля 2019
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке 4
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
14 февраля 2019
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
ПАИ-live с главным архитектором Псковской области начнется в 12:00
14 февраля 2019
ПАИ-live с главным архитектором Псковской области начнется в 12:00

Идет загрузка...