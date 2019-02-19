1200 человек были трудоустроены в 2018 году на псковских предприятиях Великолукского агропромышленного холдинга

12:06, 19 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году Великолукский агропромышленный холдинг были трудоустроены 1200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Запуск новых производственных площадок Великолукского агропромышленного холдинга дает жителям сельских районов Псковской области стабильную работу и возможность реализовать себя в агропромышленной сфере», - подчеркнули представители холдинга.

Программа трудоустройства направлена на привлечение специалистов со стажем, выпускников учебных заведении и ориентирована на постоянный профессиональный рост сотрудников. На базе предприятий организован учебный центр, в котором разработаны различные программы обучения, включающие семинары и практические занятия. Для менеджмента и специалистов компании организуются стажировки на ведущих российских и зарубежных предприятиях