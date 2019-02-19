1
12:23
Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
10:03
Порядка 35 млн рублей составит экономия после установки в Пскове энергоэффективных светильников
20:26
Сила ума
17:24
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
15:49
Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование
15:26
Михаил Сутягинский: Псковские предприниматели смогут оказывать ГК «Титан» услуги на 2 миллиарда в год
14:35
Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов
Еще новости
Экономика

1200 человек были трудоустроены в 2018 году на псковских предприятиях Великолукского агропромышленного холдинга

В 2018 году Великолукский агропромышленный холдинг были трудоустроены 1200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

«Запуск новых производственных площадок Великолукского агропромышленного холдинга дает жителям сельских районов Псковской области стабильную работу и возможность реализовать себя в агропромышленной сфере», - подчеркнули представители холдинга.

Программа трудоустройства направлена на привлечение специалистов со стажем, выпускников учебных заведении и ориентирована на постоянный профессиональный рост сотрудников. На базе предприятий организован учебный центр, в котором разработаны различные программы обучения, включающие семинары и практические занятия. Для менеджмента и специалистов компании организуются стажировки на ведущих российских и зарубежных предприятиях

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
19 февраля 2019
Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
Порядка 35 млн рублей составит экономия после установки в Пскове энергоэффективных светильников
19 февраля 2019
Порядка 35 млн рублей составит экономия после установки в Пскове энергоэффективных светильников 1
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
18 февраля 2019
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование
18 февраля 2019
Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование 2
Михаил Сутягинский: Псковские предприниматели смогут оказывать ГК «Титан» услуги на 2 миллиарда в год
18 февраля 2019
Михаил Сутягинский: Псковские предприниматели смогут оказывать ГК «Титан» услуги на 2 миллиарда в год 1
Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов
15 февраля 2019
Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
14 февраля 2019
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
14 февраля 2019
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении

Идет загрузка...